Маслова Аграфена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1840
Отец ребёнка: Маслов Платон Алексеевич
Смерть
Неизвестно
Воспреемники: Антониевской церкви с. Чардым священник Афанасий Надеждин и Панфила Федорова жена Матрона Алексеева