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Маслова Аграфена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1840

Сын: Маслов Сергей Платонович

Отец ребёнка: Маслов Платон Алексеевич

Чардым, Воскресенский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Чардым, Воскресенский муниципальный район, Саратовская область
Воспреемники: Антониевской церкви с. Чардым священник Афанасий Надеждин и Панфила Федорова жена Матрона Алексеева

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