Загуменнов Олег Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1972
Мать: Анна Аркадьевна
Рождение ребёнка
09.04.1995
Дочь: Загуменнова Алина Олеговна
Мать ребёнка: Загуменнова Гульнара Ильгизовна
Рождение ребёнка
29.10.2001
Дочь: Загуменнова Лия Олеговна
Мать ребёнка: Загуменнова Гульнара Ильгизовна
Рождение ребёнка
22.11.2013
Сын: Загуменнов Артем Олегович
Мать ребёнка: Загуменнова Гульнара Ильгизовна
Бракосочетание
Неизвестно