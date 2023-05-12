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Загуменнов Олег Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1972

Отец: не указан

Мать: Анна Аркадьевна

Рождение ребёнка
09.04.1995

Дочь: Загуменнова Алина Олеговна

Мать ребёнка: Загуменнова Гульнара Ильгизовна

Рождение ребёнка
29.10.2001

Дочь: Загуменнова Лия Олеговна

Мать ребёнка: Загуменнова Гульнара Ильгизовна

Рождение ребёнка
22.11.2013

Сын: Загуменнов Артем Олегович

Мать ребёнка: Загуменнова Гульнара Ильгизовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Загуменнова Гульнара Ильгизовна

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