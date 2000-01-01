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Власовских Александр Иванович

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Место рождения

д. Тяпугино Пермский край СССР

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Власовских Иван Ильич

Мать: Власовских Надежда Ильинична

д. Тяпугино Пермский край СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власовских Надежда Александровна

Мать ребёнка: Власовских Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власовских Вера Александровна

Мать ребёнка: Власовских Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власовских Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власовских Михаил Александрович

Мать ребёнка: Власовских Елена

Развод
Неизвестно

Жена: Власовских Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власовских Елена

Смерть
Неизвестно
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