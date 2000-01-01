Власовских Александр Иванович
Место рожденияд. Тяпугино Пермский край СССР
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
д. Тяпугино Пермский край СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власовских Надежда Александровна
Мать ребёнка: Власовских Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власовских Вера Александровна
Мать ребёнка: Власовских Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Власовских Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Власовских Михаил Александрович
Мать ребёнка: Власовских Елена
Развод
Неизвестно
Жена: Власовских Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Власовских Елена
Смерть
Неизвестно