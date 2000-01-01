Кожарин Николай Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Кожарин Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Кожарина Феодора Николаевна
Мать ребёнка: Кожарина Ксения Степановна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Кожарина Александра Николаевна
Мать ребёнка: Кожарина Ксения Степановна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Кожарин Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Кожарина Ксения Степановна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Кожарина Таисия Николаевна
Мать ребёнка: Кожарина Ксения Степановна
Бракосочетание
Неизвестно