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Кожарин Николай Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Кожарин Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Кожарина Феодора Николаевна

Мать ребёнка: Кожарина Ксения Степановна

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Кожарина Александра Николаевна

Мать ребёнка: Кожарина Ксения Степановна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Кожарин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Кожарина Ксения Степановна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Кожарина Таисия Николаевна

Мать ребёнка: Кожарина Ксения Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожарина Ксения Степановна

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