Синдер (Кладовщикова) Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения13.03.1916
Дата смерти1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1916
Место жительства
С 1933 по 1934
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
По 1997
Смерть
1997