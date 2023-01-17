Синдер (Кладовщикова) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синдер (Кладовщикова) Александра Михайловна

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Место рождения

Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

13.03.1916

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1916
Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1933 по 1934
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
По 1997
Галич, город Галич, Костромская область
Смерть
1997
Галич, город Галич, Костромская область
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