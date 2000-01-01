Никулина Елизавета Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1870
Сын: Никулин Михаил Ильич
Отец ребёнка: Никулин Илья Степанович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Анна Ильинична
Отец ребёнка: Никулин Илья Степанович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Никулин Илья Степанович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Мария Ильинична
Отец ребёнка: Никулин Илья Степанович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Александра Ильинична
Отец ребёнка: Никулин Илья Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Никулин Илья Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно