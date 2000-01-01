Никулина Елизавета Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулина Елизавета Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1870

Сын: Никулин Михаил Ильич

Отец ребёнка: Никулин Илья Степанович

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Анна Ильинична

Отец ребёнка: Никулин Илья Степанович

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Никулин Илья Степанович

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Мария Ильинична

Отец ребёнка: Никулин Илья Степанович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Александра Ильинична

Отец ребёнка: Никулин Илья Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никулин Дмитрий Ильич

Отец ребёнка: Никулин Илья Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никулин Илья Степанович

Смерть
Неизвестно
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