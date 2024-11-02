Мангилёва (Легаева) Ефимия Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.07.1805
Тохтарево, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1810
Сын: Мангилёв Дорофей Иванович
Отец ребёнка: Мангилёв Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1821
Сын: Мангилёв Спиридон Иванович
Отец ребёнка: Мангилёв Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Мангилёва) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Мангилёв Дорофей Иванович
Тюльгаш, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно