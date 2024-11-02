Мангилёва (Легаева) Ефимия Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мангилёва (Легаева) Ефимия Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.07.1805

Муж: Мангилёв Иван Сергеевич

Тохтарево, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1810

Сын: Мангилёв Дорофей Иванович

Отец ребёнка: Мангилёв Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1821

Сын: Мангилёв Спиридон Иванович

Отец ребёнка: Мангилёв Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Мангилёва) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Мангилёв Дорофей Иванович

Тюльгаш, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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