Соколов Иван Алексеевич
Место рождениядеревня Пехарово Кологривский уезд Костромская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
деревня Пехарово Кологривский уезд Костромская губерния
Бракосочетание
30.06.1913
село Ильинское (Княжая)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Васильевна
Смерть
Неизвестно