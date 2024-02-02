Соколов Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Иван Алексеевич

Соколов Иван Алексеевич

Место рождения

деревня Пехарово Кологривский уезд Костромская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.
1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЁ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Пехарово Кологривский уезд Костромская губерния
Бракосочетание
30.06.1913

Жена: Елкина Екатерина Яковлевна

село Ильинское (Княжая)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close