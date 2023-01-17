Гали (Галиев) Мухаммед Валиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гали (Галиев) Мухаммед Валиевич

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Место рождения

Большая Елга, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.03.1893

Дата смерти

16.05.1952

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
24.03.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Елга, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
16.05.1952
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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