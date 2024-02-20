Долгая София Минина
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Долгая) Пелагея Ильинична
Отец ребёнка: Долгий Илья Андреевич
Рождение ребёнка
19.12.1898
Сын: Долгий Игнат Ильич
Отец ребёнка: Долгий Илья Андреевич
Рождение ребёнка
08.11.1900
Сын: Долгий Михаил Ильич
Отец ребёнка: Долгий Илья Андреевич
Рождение ребёнка
04.07.1902
Сын: Долгий Андрей Ильич
Отец ребёнка: Долгий Илья Андреевич
Рождение ребёнка
05.10.1903
Сын: Долгий Сергей Ильич
Отец ребёнка: Долгий Илья Андреевич
Рождение ребёнка
21.08.1905
Сын: Долгий Петр Ильич
Отец ребёнка: Долгий Илья Андреевич
Рождение ребёнка
05.12.1906
Сын: Долгий Николай Ильич
Отец ребёнка: Долгий Илья Андреевич
Смерть
Неизвестно