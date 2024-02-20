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Долгая София Минина

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгий Илья Андреевич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Долгая) Пелагея Ильинична

Отец ребёнка: Долгий Илья Андреевич

Рождение ребёнка
19.12.1898

Сын: Долгий Игнат Ильич

Отец ребёнка: Долгий Илья Андреевич

Рождение ребёнка
08.11.1900

Сын: Долгий Михаил Ильич

Отец ребёнка: Долгий Илья Андреевич

Рождение ребёнка
04.07.1902

Сын: Долгий Андрей Ильич

Отец ребёнка: Долгий Илья Андреевич

Рождение ребёнка
05.10.1903

Сын: Долгий Сергей Ильич

Отец ребёнка: Долгий Илья Андреевич

Рождение ребёнка
21.08.1905

Сын: Долгий Петр Ильич

Отец ребёнка: Долгий Илья Андреевич

Рождение ребёнка
05.12.1906

Сын: Долгий Николай Ильич

Отец ребёнка: Долгий Илья Андреевич

Смерть
Неизвестно

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