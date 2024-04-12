Андрей Мартьянович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мартьян Семенович
Мать: Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинья Андреевна
Мать ребёнка: Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харитон Андреевич
Мать ребёнка: Евдокия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Семеновна
Смерть
Неизвестно