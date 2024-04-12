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Андрей Мартьянович

Место рождения

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мартьян Семенович

Мать: Дарья Васильевна

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинья Андреевна

Мать ребёнка: Евдокия Семеновна

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харитон Андреевич

Мать ребёнка: Евдокия Семеновна

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Семеновна

Смерть
Неизвестно
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