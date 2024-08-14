Кутерина(Пилипенко) (Пилипенко) Соня Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1920
Дата смерти27.04.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1920
Отец: не указан
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.08.1948
Отец ребёнка: Кутерин Фёдор Егорович
Рождение ребёнка
24.10.1951
Дочь: Кутерина(Бубнова) Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Кутерин Фёдор Егорович
Рождение ребёнка
23.03.1953
Дочь: Кутерина(Кичняева) Наталия Фёдоровна
Отец ребёнка: Кутерин Фёдор Егорович
Смерть
27.04.1977
Причина смерти: спиртное?