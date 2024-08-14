Кутерина(Пилипенко) (Пилипенко) Соня Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутерина(Пилипенко) (Пилипенко) Соня Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1920

Дата смерти

27.04.1977

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1920

Отец: не указан

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутерин Фёдор Егорович

Рождение ребёнка
06.08.1948

Сын: Кутерин Виктор Фёдорович

Отец ребёнка: Кутерин Фёдор Егорович

Рождение ребёнка
24.10.1951

Дочь: Кутерина(Бубнова) Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Кутерин Фёдор Егорович

Рождение ребёнка
23.03.1953

Дочь: Кутерина(Кичняева) Наталия Фёдоровна

Отец ребёнка: Кутерин Фёдор Егорович

Смерть
27.04.1977
Причина смерти: спиртное?

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