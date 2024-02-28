Панов Яков Тимофеев
Место рожденияс. Журавинки, Ломовская волость, Ранненбургский уезд, Рязанская губерния
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Панов Тимофей Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Панова) Марина Яковлевна
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
Между 1849 и 1858
Дочь: (Панова) Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Панова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
10.01.1852
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Панова) Акулина Яковлевна
Мать ребёнка: Панова Евдокия Иванова
Смерть
Неизвестно