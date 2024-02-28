Панов Яков Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанов Яков Тимофеев

Панов Яков Тимофеев

Место рождения

с. Журавинки, Ломовская волость, Ранненбургский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Панов Тимофей Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Панова) Марина Яковлевна

Мать ребёнка: Агафья

Рождение ребёнка
Между 1849 и 1858

Дочь: (Панова) Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Панова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
10.01.1852

Сын: Панов Антон Яковлевич

Мать ребёнка: Агафья

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Панова) Акулина Яковлевна

Мать ребёнка: Панова Евдокия Иванова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.