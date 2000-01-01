Копейкин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Адександровна
Мать ребёнка: Копейкина Дина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Александровна
Мать ребёнка: Копейкина Дина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сиротинина Галина Александровна
Мать ребёнка: Копейкина Дина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Александровна
Мать ребёнка: Копейкина Дина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно