Мещеряков Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения11.08.1934
Дата смерти27.03.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1934
Отец: Мещеряков Петр Яковлевич
Мать: Мещерякова Марфа
Рождение ребёнка
18.07.1964
Дочь: Бахтина Капитолина Александровна
Мать ребёнка: Карташкова Надежда Федоровна
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Смерть
27.03.1975
Вата, Нижневартовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра