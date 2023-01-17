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Мещеряков Александр Петрович

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Место рождения

Иваньково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

11.08.1934

Дата смерти

27.03.1975

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1934

Отец: Мещеряков Петр Яковлевич

Мать: Мещерякова Марфа

Иваньково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.07.1964

Дочь: Бахтина Капитолина Александровна

Мать ребёнка: Карташкова Надежда Федоровна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Смерть
27.03.1975
Вата, Нижневартовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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