Ульянов Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ульянов Евгений Геннадьевич
Мать ребёнка: Ульянова (Никитченко) Татьяна Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1985
Сын: Ульянов Михаил Геннадьевич
Мать ребёнка: Ульянова (Никитченко) Татьяна Анатольевна