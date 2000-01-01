Тупицын Андрей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупицын Андрей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1983

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

1960 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1983

Отец: Тупицын Михаил Михайлович

Мать: Тупицына Екатерина

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