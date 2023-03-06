Головина Акилина Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина Акилина Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Никита Виссарионович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Головин Трофим Никитович

Отец ребёнка: Головин Никита Виссарионович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Головина) Елизавета Никитина

Отец ребёнка: Головин Никита Виссарионович

Смерть
Неизвестно

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