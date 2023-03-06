Головина Акилина Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Головин Никита Виссарионович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Головина) Елизавета Никитина
Отец ребёнка: Головин Никита Виссарионович
Смерть
Неизвестно