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Удовенко Анна Павловна

Место рождения

Межирич, Дніпропетровська область

Дата рождения

23.08.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1899

Отец: Удовенко Павел Вуколович

Мать: У Анна Семеновна

Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19JY-N?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A661Q-QY34&action=view
Крещение
24.08.1899
Межирич, Дніпропетровська область
Крестные: Иван Иосифович Редька и Наталия Иосифовна Самойленко 24 авг 1899 выдано свидетельство о рождении VII-УК 0000669 от 05.01.1965
Смерть
Неизвестно
Межирич, Дніпропетровська область

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