Удовенко Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения23.08.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
23.08.1899
Отец: Удовенко Павел Вуколович
Мать: У Анна Семеновна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19JY-N?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A661Q-QY34&action=view
Крещение
24.08.1899
Крестные: Иван Иосифович Редька и Наталия Иосифовна Самойленко 24 авг 1899 выдано свидетельство о рождении VII-УК 0000669 от 05.01.1965
Смерть
Неизвестно