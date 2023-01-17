Бутович Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1958
Отец: Бутович Иван Иванович
Мать: Жудро Надежда Андреевна
Рождение ребёнка
07.12.1985
Дочь: Брель Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Тихончик Алла Константиновна
Рождение ребёнка
23.03.1987
Дочь: Бутович Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Тихончик Алла Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно