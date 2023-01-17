Бутович Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутович Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1958

Отец: Бутович Иван Иванович

Мать: Жудро Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
07.12.1985

Дочь: Брель Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Тихончик Алла Константиновна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
23.03.1987

Дочь: Бутович Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Тихончик Алла Константиновна

Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихончик Алла Константиновна

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