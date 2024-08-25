Шнурников Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шнурников Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1787

Дата смерти

До 1845

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шнурникова Матрена Никифоровна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Шнурников Игнатий Федорович

Мать ребёнка: Шнурникова Матрена Никифоровна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Шнурников Георгий Федорович

Мать ребёнка: Шнурникова Матрена Никифоровна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Шнурников Гавриил Федорович

Мать ребёнка: Шнурникова Матрена Никифоровна

Смерть
До 1845

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