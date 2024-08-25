Шнурников Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1787
Дата смертиДо 1845
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1805
Сын: Шнурников Игнатий Федорович
Мать ребёнка: Шнурникова Матрена Никифоровна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Шнурников Георгий Федорович
Мать ребёнка: Шнурникова Матрена Никифоровна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Шнурников Гавриил Федорович
Мать ребёнка: Шнурникова Матрена Никифоровна
Смерть
До 1845