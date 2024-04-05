Głowacka,Bubrowiecka (Piórkowska) Maryanna
Место рожденияBiałe Błoto/Poręba akt 3/1781
Дата рождения14.01.1781
Дата смертиОколо 1848
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1781
Отец: Piórkowski Jan
Мать: Piórkowska (Samsel) Anna
Białe Błoto/Poręba akt 3/1781
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Głowacki Franciszek
Бракосочетание
22.02.1813
Муж: Bubrowiecki Michał
Białe Błoto/Poręba akt 3/1813
Смерть
Около 1848