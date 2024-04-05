Głowacka,Bubrowiecka (Piórkowska) Maryanna 14.01.1781 — найти родственников по фамилии на Familio
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Głowacka,Bubrowiecka (Piórkowska) Maryanna

Место рождения

Białe Błoto/Poręba akt 3/1781

Дата рождения

14.01.1781

Дата смерти

Около 1848

Пол

Женский

Отец

1739 г.р.

Мать

Муж

Около 1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1781

Отец: Piórkowski Jan

Мать: Piórkowska (Samsel) Anna

Białe Błoto/Poręba akt 3/1781
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Głowacki Franciszek

Бракосочетание
22.02.1813

Муж: Bubrowiecki Michał

Białe Błoto/Poręba akt 3/1813
Смерть
Около 1848

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