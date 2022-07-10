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Аминев Арият Асгатович
Аминев Арият Асгатович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.06.1953
Дата смерти
10.07.2022
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Фатыма
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1953
Отец: не указан
Мать:
Фатыма
Смерть
10.07.2022
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