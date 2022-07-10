Аминев Арият Асгатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аминев Арият Асгатович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1953

Дата смерти

10.07.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1953

Отец: не указан

Мать: Фатыма

Смерть
10.07.2022
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