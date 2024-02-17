Алиханов Арсен
Место рожденияреспублика Дагестан
Дата рождения03.06.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.02.1998
Сын: Алиханов Сергей Арсенович
Мать ребёнка: Алиханова Галина Сергеевна
Рождение ребёнка
25.01.2002
Сын: Алиханов Руслан Арсенович
Мать ребёнка: Алиханова Галина Сергеевна
Рождение ребёнка
05.08.2004
Мать ребёнка: Алиханова Галина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно