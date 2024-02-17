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Алиханов Арсен

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Место рождения

республика Дагестан

Дата рождения

03.06.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

республика Дагестан
Рождение ребёнка
26.02.1998

Сын: Алиханов Сергей Арсенович

Мать ребёнка: Алиханова Галина Сергеевна

Добровольск, Краснознаменский, Калининградская область
Рождение ребёнка
25.01.2002

Сын: Алиханов Руслан Арсенович

Мать ребёнка: Алиханова Галина Сергеевна

Добровольск, Краснознаменский, Калининградская область
Рождение ребёнка
05.08.2004

Сын: Алиханов Тимур Арсенович

Мать ребёнка: Алиханова Галина Сергеевна

Добровольск, Краснознаменский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алиханова Галина Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Добровольск, Краснознаменский, Калининградская область
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