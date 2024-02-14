Эренпрайс Моисей
Место рожденияРоссия
Дата рождения1890
Дата смерти26.04.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Эренпрайс Исай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эренпрайс Хаим
Мать ребёнка: Эренпрайс Ревекка Исаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Эренпрайс) Лия
Мать ребёнка: Эренпрайс Ревекка Исаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Сын: Эренпрайс Семён
Мать ребёнка: Эренпрайс Ревекка Исаевна
Смерть
26.04.1955