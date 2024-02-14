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Эренпрайс Моисей

Место рождения

Россия

Дата рождения

1890

Дата смерти

26.04.1955

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Эренпрайс Исай

Мать: Эренпрайс (Крук) Этл (Анна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эренпрайс Хаим

Мать ребёнка: Эренпрайс Ревекка Исаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Эренпрайс) Лия

Мать ребёнка: Эренпрайс Ревекка Исаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эренпрайс Ревекка Исаевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Эренпрайс Семён

Мать ребёнка: Эренпрайс Ревекка Исаевна

Смерть
26.04.1955

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