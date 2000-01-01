(Stamboltsyan) Armine — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Stamboltsyan) Armine

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1986

Пол

Женский

Отец

1963 г.р.

Мать

1966 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1986

Отец: Stamboltsyan Norayr

Мать: Stamboltsyan Karine

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