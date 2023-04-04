Ройзенблит Иосиф 22.12.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ройзенблит Иосиф

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Место рождения

Бердичев, Житомирська область

Дата рождения

22.12.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1910

Отец: Ройзенблит Абрам

Мать: ?

Бердичев, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1934

Сын: Ройзенблит Генрих

Мать ребёнка: не указана

Образование
По 1941
Московская промышленная академия имени Л.М. Кагановича
Специалист в области электроники и микроэлектроники (высшее)
Работа или профессия
С 1942 по 1953
Биловский завод «КИНАП»
директор
Работа или профессия
С 1953 по 1961
Новосибирский завод радиодеталей
директор
Образование
По 1961
Всесоюзный заочный энергетический институт
Работа или профессия
С 1961 по 1963
п/я 100, г. Новосибирск
начальник производства, заместитель главного инженера, начальник СКТБ
Работа или профессия
С 1963 по 1965
Верхне-Волжский Совнархоз
начальник Управления радиотехнической и электронной промышленности
Работа или профессия
С 1965 по 1994
НИИ молекулярной электроники (в настоящем ОАО «НИИМЭ и Микрон»), г. Москва
начальник производства, главный технолог, первый заместитель директора, директор завода «Микрон»
Смерть
Неизвестно

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