Ройзенблит Иосиф

Мать ребёнка: не указана

Мать ребёнка: не указана

По 1941

С 1942 по 1953

Работа или профессия

С 1953 по 1961

Работа или профессия

По 1961

п/я 100, г. Новосибирск

п/я 100, г. Новосибирск

С 1961 по 1963

Работа или профессия

С 1963 по 1965

Работа или профессия

Работа или профессия

С 1965 по 1994