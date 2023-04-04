Ройзенблит Иосиф
Место рождения
Дата рождения22.12.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1910
Отец: Ройзенблит Абрам
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1934
Сын: Ройзенблит Генрих
Мать ребёнка: не указана
Образование
По 1941
Московская промышленная академия имени Л.М. Кагановича
Специалист в области электроники и микроэлектроники (высшее)
Работа или профессия
С 1942 по 1953
Биловский завод «КИНАП»
директор
Работа или профессия
С 1953 по 1961
Новосибирский завод радиодеталей
директор
Образование
По 1961
Всесоюзный заочный энергетический институт
Работа или профессия
С 1961 по 1963
п/я 100, г. Новосибирск
начальник производства, заместитель главного инженера, начальник СКТБ
Работа или профессия
С 1963 по 1965
Верхне-Волжский Совнархоз
начальник Управления радиотехнической и электронной промышленности
Работа или профессия
С 1965 по 1994
НИИ молекулярной электроники (в настоящем ОАО «НИИМЭ и Микрон»), г. Москва
начальник производства, главный технолог, первый заместитель директора, директор завода «Микрон»
Смерть
Неизвестно