Дмитриева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева Фаина Александровна

Отец ребёнка: Дмитриев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева Валентина Александровна

Отец ребёнка: Дмитриев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Александр Александрович

Отец ребёнка: Дмитриев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева Маруся Александровна

Отец ребёнка: Дмитриев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Николай Александрович

Отец ребёнка: Дмитриев Александр

Рождение ребёнка
06.11.1909

Дочь: Исаичева (Дмитриева) Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Дмитриев Александр

Смерть
Неизвестно

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