Дмитриева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриева Фаина Александровна
Отец ребёнка: Дмитриев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриева Валентина Александровна
Отец ребёнка: Дмитриев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Александр Александрович
Отец ребёнка: Дмитриев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриева Маруся Александровна
Отец ребёнка: Дмитриев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Николай Александрович
Отец ребёнка: Дмитриев Александр
Рождение ребёнка
06.11.1909
Дочь: Исаичева (Дмитриева) Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Дмитриев Александр
Смерть
Неизвестно