Кырченов Илья Степанович
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Кырченов Абрам Ильич
Мать ребёнка: Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Кырченова Параскева Ильина
Мать ребёнка: Агафья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Васильевна
Смерть
Неизвестно