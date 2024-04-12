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Кырченов Илья Степанович

Место рождения

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Кырченов Стефан Артамонов

Мать: Масленникова Евдокия Мефодьева

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1767

Сын: Кырченов Григорий Ильич

Мать ребёнка: Агафья Васильевна

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1772

Сын: Кырченов Абрам Ильич

Мать ребёнка: Агафья Васильевна

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1778

Сын: Кырченов Крисанф Ильич

Мать ребёнка: Агафья Васильевна

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Кырченова Параскева Ильина

Мать ребёнка: Агафья Васильевна

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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