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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Федоров Ермолай Савельевич
Рождение ребёнка
1805
Сын: Федоров Никита Ермолаевич
Отец ребёнка: Федоров Ермолай Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров (рекрут С 1805) Ерофей Ермолаевич
Отец ребёнка: Федоров Ермолай Савельевич
Смерть
Неизвестно