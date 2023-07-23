Оюн Надежда Артуровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ондар Артур Ымыштаевич
Мать: Ондар Зоя Кара-ооловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оюн Кежик Михайлович
Отец ребёнка: Оюн Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оюн Хулер Михайлович
Отец ребёнка: Оюн Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Оюн Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Оюн Михаил