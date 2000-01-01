Novack (Бляхман) Ида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Novack (Бляхман) Ида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1917

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1917

Отец: Бляхман Мейер Лейзерович

Мать: Бляхман Лена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
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