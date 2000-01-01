Novack (Бляхман) Ида
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1917
Отец: Бляхман Мейер Лейзерович
Мать: Бляхман Лена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно