Гуляева (Рязанцева) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Рязанцев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Никулина Матрона
Отец ребёнка: Гуляев Тимофей
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Пономарева Мелания
Отец ребёнка: Гуляев Тимофей
Рождение ребёнка
1747
Сын: Гуляев Герасим
Отец ребёнка: Гуляев Тимофей
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Гуляев Тимофей
Рождение ребёнка
1748
Сын: Гуляев Конон
Отец ребёнка: Гуляев Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гуляев Тимофей
Смерть
Неизвестно