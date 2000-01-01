Гуляева (Рязанцева) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуляева (Рязанцева) Анна Михайловна

Гуляева (Рязанцева) Анна Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Рязанцев Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Никулина Матрона

Отец ребёнка: Гуляев Тимофей

Рождение ребёнка
1741

Дочь: Пономарева Мелания

Отец ребёнка: Гуляев Тимофей

Рождение ребёнка
1747

Сын: Гуляев Герасим

Отец ребёнка: Гуляев Тимофей

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Гуляев Тимофей

Рождение ребёнка
1748

Сын: Гуляев Конон

Отец ребёнка: Гуляев Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуляев Тимофей

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close