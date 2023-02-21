(Полысалова) Анисья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Полысалова) Анисья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.?.?

Дата смерти

11.?.?

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1952

Дочь: Учаева Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Полысалов Василий Никитович

г.Владивосток
Рождение ребёнка
24.01.1953

Сын: Полысалов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Полысалов Василий Никитович

Рождение ребёнка
10.10.1955

Дочь: Мезенина Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Полысалов Василий Никитович

г.Владивосток
Рождение ребёнка
15.03.1964

Дочь: Пупышева Лариса Михайловна

Отец ребёнка: Круглов Михаил Перович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Варвара Никитовна

Отец ребёнка: Полысалов Василий Никитович

Смерть
11.?.?
Причина смерти: инсульт
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