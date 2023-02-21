(Полысалова) Анисья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.?.?
Дата смерти11.?.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1952
Дочь: Учаева Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Полысалов Василий Никитович
г.Владивосток
Рождение ребёнка
24.01.1953
Сын: Полысалов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Полысалов Василий Никитович
Рождение ребёнка
10.10.1955
Дочь: Мезенина Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Полысалов Василий Никитович
г.Владивосток
Рождение ребёнка
15.03.1964
Дочь: Пупышева Лариса Михайловна
Отец ребёнка: Круглов Михаил Перович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева Варвара Никитовна
Отец ребёнка: Полысалов Василий Никитович
Смерть
11.?.?
Причина смерти: инсульт