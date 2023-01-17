Ларина Агафия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларина Агафия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1911 ст.

Дочь: Марфа Игнатьевна

Отец ребёнка: Ларин Игнат Автономович

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.10.1913 ст.

Дочь: Елизавета Игнатьевна

Отец ребёнка: Ларин Игнат Автономович

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ларина Феодосия Игнатьевна

Отец ребёнка: Ларин Игнат Автономович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ларина Домна Игнатьевна

Отец ребёнка: Ларин Игнат Автономович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларин Игнат Автономович

Смерть
Неизвестно
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