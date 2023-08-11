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Зыкова Ксения Аверьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Зыкова Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Зыков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Зыков Георгий Сергеевич

Отец ребёнка: Зыков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Зыкова Степанида Сергеевна

Отец ребёнка: Зыков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Зыков Афанасий Сергеевич

Отец ребёнка: Зыков Сергей Иванович

Смерть
Неизвестно

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