Зыкова Ксения Аверьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Зыкова Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Зыков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Зыков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Зыкова Степанида Сергеевна
Отец ребёнка: Зыков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Зыков Сергей Иванович
Смерть
Неизвестно