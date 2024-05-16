Мартьянов (Еруков) Иван Фомич 1887 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Мартьянов (Еруков) Иван Фомич

Место рождения

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
11.11.1907 ст.

Жена: Мартьянова - Ерукова (Ильина) Мария Прокопьевна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
11.11.1907 Села Токмакла билетного солдата Фомы Мартемьяновича (Мартьянова)Ерукова сын Иоанн,20 лет, первый брак и Села Токмакла крестьянина Прокопия Леонтьева дочь Мария,18 лет, первый брак (сестра ... Показать все
Рождение ребёнка
23.10.1908

Дочь: Ерукова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Мартьянова - Ерукова (Ильина) Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
18.11.1910

Сын: Еруков Александр Иванович

Мать ребёнка: Мартьянова - Ерукова (Ильина) Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
05.01.1913

Сын: Еруков Василий Иванович

Мать ребёнка: Мартьянова - Ерукова (Ильина) Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
27.02.1915

Дочь: Ерукова Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Мартьянова - Ерукова (Ильина) Мария Прокопьевна

Смерть
Неизвестно

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