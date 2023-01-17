Владимиров Иван Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимиров Иван Владимирович

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Место рождения

Люботово, Устюженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

10.07.1911

Дата смерти

03.03.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Люботово, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1935 по 1958
Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
03.03.1958
Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
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