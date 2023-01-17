Владимиров Иван Владимирович
Место рождения
Дата рождения10.07.1911
Дата смерти03.03.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1935 по 1958
Смерть
03.03.1958