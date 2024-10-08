Кунакова (Шарапова) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунакова (Шарапова) Елена Васильевна

Место рождения

Курдюки, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Курдюки, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кунаков Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кунакова Юлия Андреевна

Отец ребёнка: Кунаков Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кунакова Нина Андреевна

Отец ребёнка: Кунаков Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кунаков Евгений Андреевич

Отец ребёнка: Кунаков Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кунаков Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Кунаков Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кунаков Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Кунаков Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
1886

Сын: Кунаков Аким Андреевич

Отец ребёнка: Кунаков Андрей Алексеевич

Курдюки, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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