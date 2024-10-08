Кунакова (Шарапова) Елена Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кунакова Юлия Андреевна
Отец ребёнка: Кунаков Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кунакова Нина Андреевна
Отец ребёнка: Кунаков Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кунаков Евгений Андреевич
Отец ребёнка: Кунаков Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кунаков Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Кунаков Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кунаков Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Кунаков Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Кунаков Андрей Алексеевич
Смерть
Неизвестно