Мухаметалим
Место рожденияд.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Надершин Камай (Ханмурза)
Мать: Гульичар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зулиха
Мать ребёнка: (Хамзина) Рахима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Хамзина) Рахима
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Сын: Абдулмусин
Мать ребёнка: (Динмухаметова) Гульсейда
Рождение ребёнка
1836
Сын: Губейдулла
Мать ребёнка: (Динмухаметова) Гульсейда
Рождение ребёнка
1837
Сын: Абдряхим
Мать ребёнка: (Динмухаметова) Гульсейда
Рождение ребёнка
1842
Сын: Сабит
Мать ребёнка: (Динмухаметова) Гульсейда
Рождение ребёнка
1846
Сын: Мухамет
Мать ребёнка: (Хамзина) Рахима
Смерть
Неизвестно