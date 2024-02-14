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Мухаметалим

Место рождения

д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Надершин Камай (Ханмурза)

Мать: Гульичар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зулиха

Мать ребёнка: (Хамзина) Рахима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Хамзина) Рахима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Динмухаметова) Гульсейда

Рождение ребёнка
1835

Сын: Абдулмусин

Мать ребёнка: (Динмухаметова) Гульсейда

Рождение ребёнка
1836

Сын: Губейдулла

Мать ребёнка: (Динмухаметова) Гульсейда

Рождение ребёнка
1837

Сын: Абдряхим

Мать ребёнка: (Динмухаметова) Гульсейда

Рождение ребёнка
1842

Сын: Сабит

Мать ребёнка: (Динмухаметова) Гульсейда

Рождение ребёнка
1846

Сын: Мухамет

Мать ребёнка: (Хамзина) Рахима

Смерть
Неизвестно

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