Дехтерева Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Дехтерев Иван
Отец ребёнка: Дехтерев Филипп
Рождение ребёнка
1743
Сын: Дехтерев Филипп
Отец ребёнка: Дехтерев Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дехтерев Иван
Отец ребёнка: Дехтерев Филипп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дехтерев Филипп
Смерть
Неизвестно