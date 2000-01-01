Дехтерева Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дехтерева Неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1719 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Дехтерев Иван

Отец ребёнка: Дехтерев Филипп

Рождение ребёнка
1743

Сын: Дехтерев Филипп

Отец ребёнка: Дехтерев Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дехтерев Иван

Отец ребёнка: Дехтерев Филипп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дехтерев Филипп

Смерть
Неизвестно
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