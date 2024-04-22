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Герасимов Анатолий Николаевич

Место рождения

Тайцы, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

01.07.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1936

Отец: Герасимов Николай Иванович

Мать: Анастасия Ивановна

Тайцы, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
11.08.1960

Жена: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.12.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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