Герасимов Анатолий Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.07.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1936
Отец: Герасимов Николай Иванович
Мать: Анастасия Ивановна
Бракосочетание
11.08.1960
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.12.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно