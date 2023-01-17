Долгов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгов Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Сын: Долгов Владимир Константинович

Мать ребёнка: Долгова Зоя Ивановна

Княгинино, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.12.1953

Сын: Долгов Сергей Константинович

Мать ребёнка: Долгова Зоя Ивановна

Княгинино, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгов Александр Константинович

Мать ребёнка: Долгова Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгов Юрий Константинович

Мать ребёнка: Долгова Зоя Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Зоя Ивановна

Смерть
1967
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