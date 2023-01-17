Долгов Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1952
Сын: Долгов Владимир Константинович
Мать ребёнка: Долгова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
27.12.1953
Сын: Долгов Сергей Константинович
Мать ребёнка: Долгова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долгов Александр Константинович
Мать ребёнка: Долгова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долгов Юрий Константинович
Мать ребёнка: Долгова Зоя Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долгова Зоя Ивановна
Смерть
1967