Горохова (Шумцова) Раиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова (Шумцова) Раиса Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1910

Дата смерти

28.10.1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горохов Сергей Никифорович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.10.1943
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