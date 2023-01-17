Горохова (Шумцова) Раиса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1910
Дата смерти28.10.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горохов Сергей Никифорович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.10.1943