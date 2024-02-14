Ильясов Рашид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильясов Рашид

Место рождения

с.Ендовищи

Дата рождения

14.03.1957

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1957

Отец: Ильясов Нябиулла

Мать: Ильясова (Юнисова) Тавхидя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.12.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2015

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