Ильясов Рашид
Место рожденияс.Ендовищи
Дата рождения14.03.1957
Дата смерти2015
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1957
Отец: Ильясов Нябиулла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.12.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2015