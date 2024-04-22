Сава Кирилов
Место рождения
Дата рождения01.12.1783 ст.
Дата смертиПосле 1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1783 ст.
Отец: Кирил Харламов
Мать: Агафья Фокина
В Исповедальных росписях 1859 г. Саве Кирилову 76 лет
Бракосочетание
08.01.1805
Жена: Ирина Платонова
свидетель Филипп Кирилов, брат Савы
Восприемник
10.10.1809
Логина Феоктистова
Рождение ребёнка
1817
Сын: Кирилл Савин
Рождение ребёнка
23.05.1821 ст.
Дочь: Федосья Савельева (Савина)
Мать ребёнка: Ирина Платонова
деревня Марьино
Рождение ребёнка
1821 ст.
Сын: Тимофей Савин
Мать ребёнка: Ирина Платонова
Смерть
После 1859