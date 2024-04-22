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Сава Кирилов

Место рождения

Марьино, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд

Дата рождения

01.12.1783 ст.

Дата смерти

После 1859

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1783 ст.

Отец: Кирил Харламов

Мать: Агафья Фокина

Марьино, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд
В Исповедальных росписях 1859 г. Саве Кирилову 76 лет
Бракосочетание
08.01.1805

Жена: Ирина Платонова

Марьино, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд
свидетель Филипп Кирилов, брат Савы
Восприемник
10.10.1809
Марьино, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд
Логина Феоктистова
Рождение ребёнка
1817

Сын: Кирилл Савин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1821 ст.

Дочь: Федосья Савельева (Савина)

Мать ребёнка: Ирина Платонова

Марьино, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд
деревня Марьино
Рождение ребёнка
1821 ст.

Сын: Тимофей Савин

Мать ребёнка: Ирина Платонова

Смерть
После 1859
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