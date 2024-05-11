Беляева (Мешалкина) Августа Венедиктовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляева (Мешалкина) Августа Венедиктовна

Беляева (Мешалкина) Августа Венедиктовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Мешалкин Венедикт Федорович

Мать: Мешалкина Екатерина Федоровна

Год рождения исходя из документа о вступлении в купцы Венедикта Мешалкина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Беляев Иван Мартынович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Николай Иванович

Отец ребёнка: Беляев Иван Мартынович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Беляев Иван Мартынович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Иван Мартынович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.