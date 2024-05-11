Беляева (Мешалкина) Августа Венедиктовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Год рождения исходя из документа о вступлении в купцы Венедикта Мешалкина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Беляев Иван Мартынович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Беляев Иван Мартынович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беляева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Беляев Иван Мартынович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно