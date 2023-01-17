Батарцев Демьян Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батарцев Демьян Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

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Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Батарцев Федор Степанович

Мать: Батарцева Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
27.09.1917

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Батарцева Елена Никифоровна

Рождение ребёнка
01.03.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Батарцева Елена Никифоровна

Бураново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
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Рождение ребёнка
02.08.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Батарцева Елена Никифоровна

Бураново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.01.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Батарцева Елена Никифоровна

Бураново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Батарцева Елена Никифоровна

Бураново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Батарцева Евдокия Демьяновна

Мать ребёнка: Батарцева Елена Никифоровна

Бураново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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