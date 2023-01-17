Батарцев Демьян Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1917
Рождение ребёнка
01.03.1923
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Рождение ребёнка
02.08.1931
Рождение ребёнка
18.01.1935
Рождение ребёнка
23.08.1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Батарцева Евдокия Демьяновна
Мать ребёнка: Батарцева Елена Никифоровна
Смерть
Неизвестно