Стародубцева Феодора Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1912
Сын: Стародубцев Иван Никитович
Отец ребёнка: Стародубцев Никита Алексеев
Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно