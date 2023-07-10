Ефросенья Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфросенья Макарова

Ефросенья Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шурыгин Ефим Афанасьев

Место жительства
Неизвестно
Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1697 ст.

Сын: Шурыгин Трафим Ефимов

Отец ребёнка: Шурыгин Ефим Афанасьев

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1702 ст.

Дочь: (Шурыгина) Варвара Ефимова

Отец ребёнка: Шурыгин Ефим Афанасьев

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1703 ст.

Сын: Шурыгин Антон Ефимов

Отец ребёнка: Шурыгин Ефим Афанасьев

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.