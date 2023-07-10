Ефросенья Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1697 ст.
Отец ребёнка: Шурыгин Ефим Афанасьев
Рождение ребёнка
1702 ст.
Дочь: (Шурыгина) Варвара Ефимова
Отец ребёнка: Шурыгин Ефим Афанасьев
Рождение ребёнка
1703 ст.
Сын: Шурыгин Антон Ефимов
Отец ребёнка: Шурыгин Ефим Афанасьев
Смерть
Неизвестно